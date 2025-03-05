Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

Ще одне запитання стосувалось українських рідкоземельних металів

Агенство Reuters провело опитування протягом 3-4 березня 2025 року серед американців, які мали відповісти на запитання: «Чи більше винна Україна у розв'язанні війни?». Про це «Главком» з посиланням на результати опитування.

Опитування показало, що 7% американців вважають Україну винною у розв'язанні війни з Росією, 70% це заперечують. Ще 23% американців не відповіли або ж не висловили остаточну позицію.

Ще одне запитання стосувалось українських рідкоземельних металів. А саме питання звучало так: «Чи мають США отримати частку українських корисних копалин?».

Результати опитування свідчать про те, що майже половина опитуваних американців переконані, що США мають володіти частиною українських ресурсів. 46% респондентів погодились зі запитанням.

Рівно половина опитаних громадян Сполучених Штатів заперечили цьому. 50% респондентів не вважають, що США мають отримати частку українських рідкоземів.

До слова, половина американців підтримують Україну у війні проти Росії, майже стільки ж дотримуються нейтралітету, і лише 4% підтримують РФ. Відповідне опитування було проведене CBS News.

За їх даними, американці розділилися щодо ролі Трампа у російсько-українській війні: 46% вважають, що він сприяв Росії, 43% – що ставився однаково до Росії та України, і лише 11% жителів США вважають, що він підтримував Україну.