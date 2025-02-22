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Трамп провів масштабні кадрові зміни в армії США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп провів масштабні кадрові зміни в армії США
Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів
фото: Reuters

Новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів став генерал-лейтенант Ден Кейн

Президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна та ще п’ятьох адміралів і генералів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу Трампа Truth Social.

«Я хочу подякувати генералу Чарльзу Брауну за його більш ніж 40-річну службу нашій країні, зокрема на посаді нинішнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Він прекрасний джентльмен і видатний лідер, і я бажаю йому та його родині великого майбутнього», – написав Трамп.

Очільник США повідомив, що висуне генерал-лейтенанта Дена Кейна як наступника Брауна.

Також Трамп звільнив главу ВМС США Лізу Франкетті та заступника начальника штабу ВПС і суддів-адвокатів армії, флоту і Повітряних сил США.

Reuters пише, що рішення Трампа відкриває «період потрясінь» у Пентагоні, який і так готувався до масових звільнень цивільного персоналу, радикального перегляду бюджету і зміни військової присутності в рамках нової зовнішньої політики.

«Звільнення лідерів у формі як своєрідного тесту на політичну лояльність або з причин, пов’язаних із розмаїттям і статтю, що не мають нічого спільного з ефективністю, підриває довіру та професіоналізм, необхідні нашим військовослужбовцям для виконання своїх завдань», – цитує видання сенатора Джека Ріді із Род-Айленда.

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Теги: Дональд Трамп США кадрові зміни армія

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