Пентагон планує провести масові звільнення – Bloomberg

Гегсет заявив, що крок відповідає ініціативі президента Дональда Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили

Міністр оборони США Піт Хегсет підписав меморандум про скорочення цивільного персоналу в Пентагоні в межах заходів федерального уряду щодо оптимізації витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

У заяві Міністерства оборони зазначено, що «чистим ефектом буде скорочення кількості цивільних посад в еквіваленті повної зайнятості».

У лютому відомство оголосило про плани скоротити від 5% до 8% працівників. За словами Гегсета, цей крок відповідає ініціативі президента Дональда Трампа щодо зменшення федеральної робочої сили. Наразі в Пентагоні працює близько 950 тис цивільних осіб, а заплановані заходи можуть торкнутися до 76 тис співробітників.

У меморандумі не зазначено точного відсотка скорочень, проте в документі передбачено запровадження програм добровільного дострокового виходу на пенсію та відкладеного виходу у відставку для тих, хто має на це право.

Крім того, міністр оборони попросив керівників відомств подати йому до 11 квітня оновлену організаційну структуру своїх підрозділів.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет планує змінити стратегічні пріоритети збройних сил, зосередившись на стримуванні можливого вторгнення Китаю на Тайвань та зміцненні внутрішньої оборони. Для цього Вашингтон розраховує передати частину оборонних обов’язків своїм європейським та іншим союзникам. Про це йдеться у секретному внутрішньому меморандумі, на який посилається The Washington Post, повідомляє «Главком».

Документ під назвою «Тимчасове стратегічне керівництво з національної оборони», більшість уривків якого має гриф «таємно», був розісланий у Пентагоні в середині березня та підписаний самим Гегсетом. У ньому йдеться про реалізацію концепції президента Дональда Трампа щодо підготовки США до можливої війни з Китаєм та захисту національної безпеки, включно з такими стратегічними точками, як Гренландія та Панамський канал.