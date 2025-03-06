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Пентагон надіслав адміністрації Трампа список кадрів на звільнення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон надіслав адміністрації Трампа список кадрів на звільнення
На Пентагон чекають кадрові зміни
фото із відкритих джерел

Потенційне скорочення у Пенетагоні ймовірно торкнеться лише цивільних осіб і не торкнеться військовослужбовців

Міністерство оборони США підготувало список співробітників, яких готове звільнити у рамках політики адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо скорочення штату федеральних відомств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, у підготовленому та відправленому представникам адміністрації списку вказані імена співробітників відомства, які проходять випробувальний термін та працюють один-два роки. Один із співрозмовників агентства зазначив, що поки що незрозуміло, чи торкнеться скорочення всіх працівників зі списку, чи лише деяких із них. Потенційне скорочення ймовірно торкнеться лише співробітників із числа цивільних осіб і не торкнеться військовослужбовців, уточнює Bloomberg.

Агентство пише, що перевірка Пентагону відомством підвищення ефективності роботи уряду США (Doge) Ілона Маска може викликати конфлікт інтересів, оскільки аерокосмічна компанія SpaceX, що належить Маску, отримувала контракти від Міністерства оборони США.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Департаменту ефективності уряду Ілома Маска (Doge) буде надано особливий доступ до систем Пентагону для виявлення випадків нецільового витрачання коштів та боротьби зі зловживаннями у міністерстві оборони. 

Бюджет Пентагону також планують скоротити на 8% упродовж наступних п'яти років. 

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна. Гегсет підкреслив важливість сильної армії для запобігання конфліктам, зазначивши, що Китай активно збільшує свої оборонні витрати та технологічні можливості.

Раніше Міністр оборони США Піт Гегсет під час своєї першої розмови з вищим військовим керівництвом Мексики попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги президента США Дональда Трампа

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Теги: конфлікт звільнення військові міністр США Пентагон Піт Гегсет політика

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