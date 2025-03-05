Трамп підвищив мита на китайські товари: реакція посольства Китаю у США

Посольство Китаю у США: Якщо війна – це те, чого хочуть США, ми готові боротися до кінця

Китай відреагував на виступ американського лідера Дональда Трампа у Конгресі, де він згадав про підвищення мит для Пекіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посольства Китаю у США.

«Якщо США справді хочуть розв'язати проблему з фентанілом, то правильним рішенням буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних. Якщо війна – це те, чого хочуть США, хай то буде тарифна, торгова чи будь-яка інша війна, ми готові боротися до кінця», – йдеться в повідомленні.

Посольство Китаю у США зробило відповідну заяву щойно Трамп закінчив виступати у Конгресі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».

Зокрема, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам.