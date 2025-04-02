Білий дім прокоментував чутки про звільнення Маска

«Ця сенсація – сміття»: написала Лівітт

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала чутки про звільнення мільярдера Ілона Маска з Департаменту ефективності уряду США (DOGE). Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис прессекретарки.

У соціальній мережі Х Лівітт написала, що інформація не відповідає дійсності. За її словами, Маск залишить свою посаду лише після завершення своєї роботи в урядовому департаменті.

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi — Karoline Leavitt (@PressSec) April 2, 2025

Politico раніше повідомляло, що президент США Дональд Трамп сказав своєму найближчому оточенню, що в найближчі тижні мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск піде з посади.

У повідомленні йшлося, що Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE. Але останніми днями вони вирішили, що незабаром для Маска настане час повернутися до свого бізнесу.

Джерела видання припустили, що Маск піде з посади в той час, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця», а саме наприкінці травня – на початку червня 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів.

Діяльність DOGE під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.