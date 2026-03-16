CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився

Аліна Самойленко
фото: AP

Незважаючи на внутрішні розбіжності в США щодо планів на Іран, Дональд Трамп продовжує називати «операцію» успішною

Початкова стратегія США та Ізраїлю щодо швидкої зміни режиму в Тегерані зіткнулася з серйозними викликами вже у перші два тижні конфлікту. Операція, яка планувалася як точковий удар для усунення вищого керівництва, перетворилася на масштабну війну з непередбачуваною тривалістю та глобальними економічними ризиками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Задум союзників полягав у ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї та його найближчого оточення з надією, що вакантні місця посядуть представники поміркованих сил, налаштовані на діалог із Вашингтоном. Однак інтенсивні бомбардування призвели до загибелі і потенційних кандидатів на перехідний період. Дональд Трамп згодом визнав, що більшість людей, на яких розраховувала адміністрація, мертві, а нові списки претендентів постійно втрачають актуальність через продовження бойових дій.

Замість очікуваного колапсу іранська верхівка швидко мобілізувалася. Новим верховним лідером став син загиблого очільника – Моджтаба Хаменеї, та з'явилася риторика помсти у керівництві Ірану. Внутрішнього повстання, на яке сподівалися у Білому домі, наразі не відбулося, а зростання кількості жертв серед цивільного населення лише радикалізувало місцеве населення.

Одним із найбільш відчутних наслідків стало закриття Ормузької протоки. Іран зміг фактично заблокувати рух нафтових танкерів, що спричинило дефіцит енергоресурсів обсягом 20 млн барелів на добу. Це призвело до стрімкого здорожчання бензину в США до дворічного максимуму. Спроби стабілізувати ринок через рекордне вивільнення стратегічних нафтових резервів поки не принесли бажаного результату. 

Міжнародна спільнота та найближчі союзники США висловлюють занепокоєння через відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Вашингтона наголосив на важливості визначення конкретних фінальних цілей війни.

На Капітолійському пагорбі також панує скептицизм. Державний секретар Марко Рубіо під час закритих брифінгів не зміг надати законодавцям точних термінів завершення операції, попри заяви Трампа про «чотири-п'ять тижнів». Крім того, адміністрація стикається з гострими питаннями щодо загибелі дітей під час удару по школі в Ірані та необхідності евакуації американських громадян із країн Близького Сходу.

Станом на сьогодні підтверджено загибель 13 американських військовослужбовців. Регіональна ескалація вже охопила Ліван, де Ізраїль розпочав активні дії проти «Хезболли». Незважаючи на внутрішні розбіжності в Білому домі щодо планів на майбутнє, Дональд Трамп продовжує називати операцію успішною, заявляючи, що війна триватиме до «остаточної перемоги», яку він оголосить, коли «відчує слушний момент».

Як відомо, мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном. 

За даними Reuters, посередниками у спробах налагодити діалог виступали Оман та Єгипет, однак Білий дім дав зрозуміти, що наразі не зацікавлений у переговорах.

