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Литва першою в НАТО витратить понад 5% ВВП на оборону

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Литва першою в НАТО витратить понад 5% ВВП на оборону
У 2026 році оборонні витрати Литви становитимуть 5,38% ВВП – близько 4,79 млрд євро
фото ілюстративне

МЗС Литви: країна демонструє рішучу відданість безпеці та закликає союзників наслідувати її приклад

Литва стала першою країною-членом НАТО, яка спрямовує на оборону понад 5% свого ВВП. У 2026 році цей показник сягне 5,38%, або близько 4,79 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Литви.

Рекордний бюджет на тлі загрози з боку Росії

У МЗС Литви наголосили, що країна прагне бути надійним союзником, який подає приклад іншим. Збільшення пов'язане з посиленням безпекової політики через війну в Україні та занепокоєнням країн Балтії щодо можливих загроз з боку Росії.

Бюджет-2026 передбачає зростання військових асигнувань на 1,59 млрд євро. Ще кілька років тому Литва витрачала на оборону трохи понад 3% ВВП. Додаткові кошти підуть на модернізацію збройних сил, розвиток ППО та закупівлю важкої техніки.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас пояснив логіку рішення: «Якщо ми не будемо інвестувати у свою безпеку, ніхто не прийде захищати нас». За його словами, оборона держави тримається на двох стовпах – власних спроможностях і колективному захисті в межах НАТО.

Литва першою в НАТО витратить понад 5% ВВП на оборону фото 1
@LithuaniaMFA / Х

Контекст: що вирішили в НАТО

Минулого року на саміті в Гаазі країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року – це була вимога президента США Дональда Трампа. Литва не чекала: вона досягла цього рівня вже у 2026-му.

Для порівняння: у 2025 році найбільше серед союзників у відсотках від ВВП витрачала Польща – 4,3%. Литва, Латвія та Естонія тоді перевищували 3%. Тепер Литва робить якісний стрибок і залишає решту союзників далеко позаду.

Нагадаємо, ціль у 5% ВВП країни НАТО поставили собі до 2035 року. Литва досягла її першою – на дев'ять років раніше від запланованого терміну.

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Теги: росія Польща НАТО бюджет Естонія Латвія Литва

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