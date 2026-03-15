Трамп втрачає інтерес до війни в Україні – FT

Надія Карбунар
Через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України
фото: The White House﻿/Facebook

Дипломатичні розмови зайшли в глухий кут, а увага США раптово зміщується в інший бік

Мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Зміна фокусу Вашингтона

Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України.

Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

«Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа», – цитує видання слова одного з дипломатів ЄС.

Дефіцит ППО та боєприпасів

Крім політичної підтримки, зміна пріоритетів Білого дому вдарила по обороноздатності України.

За даними джерел, поставки систем протиповітряної оборони будуть затримані, оскільки США надають перевагу іншим клієнтам.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас підтвердила наявність проблеми.

«Це, безумовно, проблема, тому що насправді існує конкуренція за ті самі активи, як на Близькому Сході, так і в Україні», – сказала FT Кая Каллас.

Позиція Кремля та «пауза» у діалозі

Росія використовує ситуацію, отримуючи надприбутки від зростання цін на нафту та зменшення санкційного тиску.

У Кремлі відкрито заявляють, що американська сторона зараз зайнята іншими питаннями.

«У переговорах справді настала пауза. У американців інші пріоритети, і це зрозуміло», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що Росія продовжує просуватися на фронті для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

11 березня посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводив переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. 

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав підготовку до переговорів «цілою Санта-Барбарою». За його словами, зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням США. 

Як повідомлялося, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив. 

