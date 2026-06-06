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Україна може стати великою перемогою для Трампа – WP

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна може стати великою перемогою для Трампа – WP
У Трампа є інструменти, яких не мають європейські лідери
фото: Getty Images

Закарія: Путін більше не може швидко компенсувати втрати – і це шанс для Трампа змусити його зупинитися

Росія слабшає, а Трамп має унікальний шанс завершити найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової – але лише якщо правильно використає момент. Таку думку висловив оглядач The Washington Post Фарід Закарія. Про це повідомляє «Главком».

Чому момент унікальний

Закарія нагадує: Україна вже п'ятий рік воює проти держави з економікою у 12 разів більшою і населенням у чотири рази більшим. Сам факт її виживання – одне з найбільших воєнних досягнень сучасності. Але тепер ситуація змінилася принципово.

Головна перевага Росії полягала не в тому, що вона воювала добре, а в тому, що могла воювати погано – і терпіти втрати. Щомісяця Москва вербувала понад 30 тисяч новобранців. Але ця рівновага зламалася: Росія зазнає втрат швидше, ніж може замінити навчених солдатів. У травні, за даними аналітиків, російські війська майже не просунулися вперед – а можливо, навіть втратили частину позицій.

Водночас Україна замінила масу на швидкість, розвідку та винахідливість. Цього року вона планує виробити понад 7 млн дронів – для порівняння, США планують виробити лише 300 тисяч до кінця 2027 року. Українські удари вглиб Росії вже змусили Путіна згорнути навіть парад на Красній площі через загрозу дронів.

Що має зробити Трамп

Досі Трамп витрачав свій вплив даремно: критикував Зеленського, вважав українські поступки лише початком переговорів і давав Путіну привід гадати, що він може перечекати Захід.

Але у Трампа є інструменти, яких не мають європейські лідери. Він може пригрозити Кремлю відновленням масштабної американської військової підтримки Києва, посилити санкції проти російської нафти та «тіньового флоту», прискорити продаж зброї союзникам по НАТО. І одразу після цього – запропонувати Путіну вихід у вигляді угоди.

«Це було б справжнім досягненням – а не фальшивим, інсценованим для фотосесії перемир'ям, подібним до тих, що Трамп демонстрував на Близькому Сході», – пише Закарія.

Парадокс Трампа

Проросійський ухил американського президента, як не парадоксально, робить його ідеальним посередником. Путін знає, що Трамп скептично ставиться до Києва – тому будь-яка пропозиція з його боку виглядатиме переконливіше для Москви. Але щоб українці та європейці також погодилися, домовленість має бути реальною: Україна може поступитися територією, але її нові кордони мають бути захищеними, а гарантії безпеки – закріпити роль Києва на Заході.

Обидві теорії Путіна – що Україна слабка і що Захід втомиться – зазнали краху. Це і є момент для Трампа.

Нагадаємо, Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу – перший великий проукраїнський крок нижньої палати з часів президентства Байдена. Це свідчить: навіть у США є сили, готові тиснути на Росію незалежно від позиції Білого дому.

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Теги: росія санкції путін Дональд Трамп українці Україна Москва втрати

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