Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іранська сторона також не готова до перемир’я
колаж: glavcom.ua

Білий дім дав зрозуміти посередникам, що наразі не зацікавлений у переговорах

Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними агентства, посередниками у спробах налагодити діалог виступали Оман та Єгипет, однак Білий дім дав зрозуміти, що наразі не зацікавлений у переговорах.

Один із високопосадовців адміністрації Трампа заявив Reuters, що президент хоче продовжувати військову операцію, щоб ще більше послабити військовий потенціал Ірану.

«Зараз він цим не зацікавлений, і ми продовжимо місію без зменшених зусиль. Можливо, настане день, але не зараз», – сказав чиновник.

Водночас іранська сторона також не готова до перемир’я. За словами двох високопоставлених джерел у Тегерані, Іран не погодиться на припинення вогню, доки США та Ізраїль не припинять авіаудари.

Як повідомлялось, світ опинився на порозі економічного потрясіння, яке за масштабами може перевершити наслідки пандемії Covid-19 та російської війни проти України. Війна на Близькому Сході за участю США, Ізраїлю та Ірану вже спричинила найбільший в історії збій у постачанні нафти, що ланцюговою реакцією б'є по всіх сферах життя.

До слова, Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців іранського керівництва

Теги: Іран Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua