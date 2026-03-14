Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters

Іранська сторона також не готова до перемир’я

Білий дім дав зрозуміти посередникам, що наразі не зацікавлений у переговорах

Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними агентства, посередниками у спробах налагодити діалог виступали Оман та Єгипет, однак Білий дім дав зрозуміти, що наразі не зацікавлений у переговорах.

Один із високопосадовців адміністрації Трампа заявив Reuters, що президент хоче продовжувати військову операцію, щоб ще більше послабити військовий потенціал Ірану.

«Зараз він цим не зацікавлений, і ми продовжимо місію без зменшених зусиль. Можливо, настане день, але не зараз», – сказав чиновник.

Водночас іранська сторона також не готова до перемир’я. За словами двох високопоставлених джерел у Тегерані, Іран не погодиться на припинення вогню, доки США та Ізраїль не припинять авіаудари.

Як повідомлялось, світ опинився на порозі економічного потрясіння, яке за масштабами може перевершити наслідки пандемії Covid-19 та російської війни проти України. Війна на Близькому Сході за участю США, Ізраїлю та Ірану вже спричинила найбільший в історії збій у постачанні нафти, що ланцюговою реакцією б'є по всіх сферах життя.

До слова, Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців іранського керівництва