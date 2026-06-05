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Шведський суд вирішив передати Україні балкер із краденим зерном

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Шведський суд вирішив передати Україні балкер із краденим зерном
Сухогруз Caffa берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі у березні 2026 року
фото ілюстративне

Прокурор Ларссон: арешт Caffa був правомірним, у власника є три тижні на апеляцію

Окружний суд шведського міста Істад визнав правомірним арешт підсанкційного балкера Caffa і постановив, що судно може бути передане українським правоохоронним органам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами прокурора Гокана Ларссона, рішення ухвалили 4 червня. Власник судна – компанія Caffa Shipping Limited – раніше оскаржувала арешт, однак суд відхилив ці заперечення. Тепер у компанії є три тижні на подачу апеляції.

Судді визнали, що дії балкера можуть кваліфікуватися як воєнний злочин за шведським законодавством – саме це відкриває правову можливість для передачі корабля та пов'язаних доказів українській стороні. Самі ж судді назвали справу винятковою та вкрай нетиповою для місцевої практики.

Що відомо про судно

Це 114-метровий вантажний балкер із санкційного списку України. Слідство встановило, що він систематично заходив на тимчасово окуповану територію України та залишав її з порушенням встановленого порядку. Щоб приховати цю діяльність, використовувалась схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як «Guinea False».

За даними української сторони, влітку 2025 року балкер завантажив викрадене зерно в окупованому Севастополі та доставив його до сирійського порту Тартус, підконтрольного Росії. Санкції проти судна Україна запровадила ще у листопаді 2025 року, вважаючи його частиною російського «тіньового флоту».

Берегова охорона Швеції затримала Caffa в березні 2026 року у Балтійському морі поблизу Треллеборга. Формальними підставами стали плавання під фальшивим прапором Гвінеї, порушення правил безпеки судноплавства та технічна непридатність до плавання. 12 березня Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Швеції із запитом про міжнародну правову допомогу – з проханням провести обшук, допитати капітана й екіпаж та накласти арешт на судно. Десятеро з одинадцяти членів екіпажу – громадяни Росії, всі вони покинули Швецію ще у травні.

Прецедент для України

Генеральний прокурор Руслан Кравченко назвав це рішення першим у своєму роді: вперше іноземний суд за запитом української прокуратури підтримав арешт судна, підозрюваного у незаконному вивезенні українських товарів з окупованих територій.

«Жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності», – написав Кравченко у Telegram.

За даними МЗС, лише за січень–квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів з українських портів на окупованих територіях до третіх країн. За цей період із ТОТ було вивезено понад 850 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, 4 червня суд Швеції вперше заарештував судно тіньового флоту Росії за запитом України – тоді йшлося про затвердження арешту Caffa. До слова, раніше «Главком» повідомляв, що ще у квітні Швеція заарештувала судно після отримання запиту від іноземної держави – тоді назву країни-ініціатора офіційно не розкривали.

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Теги: Швеція флот злочин Україна слідство прокурор зерно арешт санкції Руслан Кравченко

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