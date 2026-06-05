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Трамп закликав Зеленського і Путіна домовлятися без США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп закликав Зеленського і Путіна домовлятися без США
За словами президента США, він уже виконав свою роль посередника
фото: Getty Images

Трамп: я вже привів обидві сторони до переговорної позиції – тепер справа за ними

Президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають самостійно домовлятися про завершення війни, і висловив упевненість, що врегулювання наближається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-конференцію Трампа у Білому домі.

Трамп: «Нехай вони самі розбираються»

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп дав зрозуміти, що більше не планує особисто втручатися в переговорний процес між Україною та Росією. За його словами, він уже виконав свою роль посередника.

«Нехай вони самі розбираються. Саме я привів їх до цієї позиції», – заявив американський президент.

Трамп також висловився про близькість мирного врегулювання: на його переконання, сторони наближаються до моменту, коли питання між Росією та Україною може бути вирішене. Крім того, він повторив тезу, яку озвучував публічно вже не раз: це «війна, якої ніколи не мало б статися» і яка не розпочалась би, якби він залишався президентом у 2022 році. Американський лідер також допустив, що країни можуть досягти домовленостей без участі США.

Вчорашня заява Трампа щодо листа Зеленського

Напередодні, коментуючи відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести переговори у третій країні, Трамп заявив, що особиста зустріч двох лідерів стала б «чудовою». Тоді ж він нагадав про роль американської допомоги у виживанні України.

«Без тієї техніки, яку я їм надав, Україна не протрималася б і дня-двох», – сказав Трамп.

Реакція Путіна і Зеленського

5 червня Путін прокоментував лист під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Він заявив, що ознайомився зі зверненням, однак розкритикував рішення Зеленського оприлюднювати ці питання. Путін запевнив, що ніколи не відмовляв в особистій зустрічі з українським президентом, але «поки не бачить у цьому сенсу».

У відповідь Зеленський назвав реакцію Путіна «слабкою» і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси. Відмова від конструктивної відповіді, за словами президента, означає свідомий вибір на користь продовження війни.

Нагадаємо, 4 червня Офіс президента оприлюднив відкритий лист Зеленського до Путіна з пропозицією провести особисту зустріч у нейтральній країні, оголосити припинення вогню на час переговорів та здійснити масштабний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

«Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну», – підсумував Зеленський.

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Теги: війна путін Дональд Трамп обмін полоненими Україна президент Офіс президента переговори обмін

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