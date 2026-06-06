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Польський прем'єр поклав на Київ відповідальність за скандал з УПА

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польський прем'єр поклав на Київ відповідальність за скандал з УПА
Туск заявив, що польський уряд веде переговори з керівником ОП Кирилом Будановим щодо врегулювання кризи
фото з відкритих джерел

Туск: якщо аргументи про польську допомогу не переконають Київ – «жорсткий бізнес» визначатиме відносини між країнами

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вся відповідальність за напруженість у польсько-українських відносинах через присвоєння підрозділу ССО найменування «імені Героїв УПА» лежить на українській стороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Що сказав Туск

Польський прем'єр зробив заяву після участі у саміті «ЄС – Західні Балкани» у Тивату в Чорногорії.

«Українська сторона сама спричинила цю проблему, тож нехай тепер шукає рішення. Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій», – заявив Туск.

Він додав, що розуміє бажання українців вшановувати тих, хто боровся проти радянського загарбника. Однак, за його словами, він «не зрозумів би», якби Україна водночас вшановувала тих, хто вбивав поляків – «найближчих союзників».

Погроза і переговори

Туск попередив: якщо аргументи про польську допомогу Україні не спрацюють, «жорсткий бізнес» визначатиме відносини між країнами замість емпатії. Він також нагадав, що наприкінці червня у Гданську відбудеться Конференція з відновлення України URC 2026 – і назвав це ще однією причиною, чому Київ має цінувати добрі відносини з Варшавою.

Водночас прем'єр повідомив, що його представники вже ведуть переговори з керівником Офісу президента Кирилом Будановим. У п'ятницю заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький також зустрівся з Будановим – розмова була присвячена скандалу навколо назви підрозділу.

Як розгортався скандал

27 травня Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне ім'я «Героїв УПА» – з метою «відновлення історичних традицій національного війська». Польська сторона відреагувала різко: президент Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди країни. Засідання капітулу ордена, де це питання може бути вирішене, заплановане на 8 червня.

Скандал набирав обертів: у Любліні з міськради зняли прапор України, глава МЗС Сікорський назвав рішення Зеленського помилковим, а колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги», отриманий від Зеленського у 2022 році.

В Україні МЗС пояснило, що найменування було «вибором самих військових» і не мало антипольського змісту.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків: міністр наголосив, що назва не мала антипольського змісту і була вибором самих бійців.

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Теги: міністр прапор скандал Україна Дональд Туск президент орден переговори

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