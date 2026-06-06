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Кронпринцеса Норвегії чекає на донора для пересадки легень

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кронпринцеса Норвегії чекає на донора для пересадки легень
Метте-Маріт отримала діагноз «легеневий фіброз» у 2018 році
фото з відкритих джерел

Палац Норвегії: стан легень прогресує настільки серйозно, що принцеса не може виконувати офіційні обов'язки

Кронпринцесу Норвегії Метте-Маріт внесли до листа очікування на трансплантацію легень: лікарі констатували небезпечне прогресування хронічного захворювання. Поки не з'явиться донор, принцеса не зможе виконувати офіційні обов'язки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Хвороба прогресує сім років

Метте-Маріт отримала діагноз «легеневий фіброз» у 2018 році. Це прогресуюче хронічне захворювання, за якого тканина легень поступово рубцюється і втрачає здатність нормально функціонувати. Норвезький королівський двір оприлюднив офіційну заяву: 52-річній принцесі необхідна термінова пересадка органу.

«Стан легень кронпринцеси серйозно погіршився, – заявив лікар-пульмонолог столичного шпиталю «Ріксгоспіталет» Аре Гольм. – Після комплексного медичного обстеження її внесено до листа очікування на трансплантацію легень, як тільки з'явиться відповідний донор».

Кронпринц Хокон достроково перервав офіційний візит до Японії й повернувся до Осло. Найближчим часом він скорочуватиме поїздки – як закордонні, так і у межах країни – щоб більше часу проводити з дружиною.

Родина відклала плани

Подружжя перенесло урочистості з нагоди срібного весілля, заплановані на серпень – цього року вони відзначають 25 років шлюбу. Метте-Маріт також не братиме участі у плановому турі Норвегією у вересні.

Донька подружжя, 22-річна принцеса Інгрід Олександра, повернулася з Австралії, де навчається, і осінній семестр проведе в Університеті Осло. Її брат, 20-річний принц Сверре Магнус, розпочне навчання в Європі, однак повертатиметься додому за потреби.

Роль принцеси у суспільному житті

Норвегія – конституційна монархія, тому королева і кронпринцеса не мають реальних важелів управління країною. Натомість вони виконують представницькі функції та ведуть активну гуманітарну роботу. Метте-Маріт зосереджувалась на питаннях психічного здоров'я, боротьби зі СНІД, інклюзивного дизайну та захисту прав дітей і молоді. З 2006 року вона – спеціальний посол ЮНЕЙДС, а 2015-го разом із Мелінда Ґейтс та іншими партнерами заснувала ініціативу Maverick Collective, спрямовану на поліпшення жіночого здоров'я в усьому світі. Разом із чоловіком вона очолює фонд для підтримки молоді та соціальної інтеграції в Норвегії.

Зустріч із Зеленською

У жовтні 2025 року Метте-Маріт зустрілась із першою леді України Оленою Зеленською. Під час зустрічі обговорювали гуманітарну підтримку, відновлення соціальної інфраструктури та психічне здоров'я дітей. Зеленська подякувала принцесі за участь Норвегії в коаліції Bring Kids Back UA – міжнародній ініціативі з повернення депортованих українських дітей. Завдяки цій роботі додому вже повернулися понад 1700 дітей. Фонд Зеленської також повідомив, що за норвезькою моделлю центрів психологічної підтримки Headspace в Україні створюють аналогічні простори для підлітків.

Норвезька королівська родина останніми місяцями перебуває в центрі уваги: старший син кронпринцеси від попереднього стосунку, Маріус Борг Гойбі, постав перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні.

Нагадаємо, справа Єпштейна поставила під удар репутацію норвезької королівської родини: Метте-Маріт критикували за тісні контакти з американським фінансистом-злочинцем, а хронічна хвороба принцеси додатково тиснула на монархію. Згодом вона публічно прокоментувала зв'язки з Єпштейном, запевнивши, що не знала про масштаб його злочинів.

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Теги: лікар Норвегія навчання діагноз донор король хвороба

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