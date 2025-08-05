CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа

Трамп каже, що це «війна Байдена», але, як пише видання, тепер це слід розглядати як війну Трампа

Британський журналіст та редактор CNN з міжнародної безпеки Нік Патон Волш пояснив, чому російсько-українська війна вимагає дій від президента США Дональда Трампа та, як це стає «війною Трампа», а не Джо Байдена, як часто нарікає Трамп, передає «Главком».

Журналіст зазначає, що Трамп міг узагалі не втручатися у війну, але він вирішив діяти. Спочатку говорив, що зможе зупинити війну за 24 години або за 100 днів. Потім почав підтримувати Путіна та критикував Зеленського прямо в Білому домі.

«Володимир Путін розпочав це. Джо Байден не зупинив це. Але, незважаючи на його зусилля, цього тижня вторгнення Росії в Україну стає війною президента США Дональда Трампа», – йдеться у повідомленні.

За останні два тижні рішення Трамп почав усвідомлювати, що Путін не хоче миру та побачив, що Україні терміново потрібна зброя.

«Наприкінці цього тижня, коли наближається скорочений термін укладення мирної угоди, призначений Трампом, він має прийняти, мабуть, найважливіше рішення в цьому конфлікті. Чи запровадити він санкції – вторинні тарифи для споживачів російської енергії – які справді завдадуть болю? Чи визнає він, що США та їхнім союзникам, можливо, доведеться трохи зазнати економічних труднощів, щоб завдати їм болю?», – пише журналіст.

Нік Патон Волш пояснює, що найвпливовіша посада у світі не завжди пропонує вибір: «Трампу доручено вирішувати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, оскільки Сполучені Штати були залучені, за його попередника, як ключовий союзник і спонсор України».

Журналіст аналізує, що запровадження серйозних вторинних санкцій проти Індії та Китаю може сколихнути світовий енергетичний ринок і Трампу доведеться завдати певного дискомфорту і, ймовірно, відчути у відповідь певну незручність.

«Або ж він може пошукати відступ, якщо його запропонують його спеціальному посланнику Стіву Віткоффу під час очікуваного візиту до Москви цього тижня. Трамп, можливо, погодиться на двосторонню зустріч з Путіним як ознаку прогресу на шляху до миру. Але навіть ця відмова все одно означатиме, що він залишив свій незгладимий слід у війні – що, за словами колишнього державного секретаря США Коліна Пауелла щодо Іраку, якщо Сполучені Штати порушать його, то вони його визнають винними», – йдеться у публікації.

Журналіст пояснює, що за складним вибором Трампа стоїть величезний вплив у світі американської влади і він може її звести до нуля, що для особистості американського лідера практично неможливо.

«Платформа MAGA «Америка понад усе», можливо, і спрямована на зменшення глобального впливу Вашингтона, але вона не дозволяє Трампу визнавати виключно свої успіхи, а не свої невдачі. Якщо Трамп не зведе до нуля глобальний вплив американської влади – що несумісно з президентською особистістю.

Він каже, що хоче, щоб війни припинилися. Але цього самого по собі недостатньо. Війни не всі припинилися. Українці хочуть жити в мирі, без щонічних сирен повітряної тривоги. Путін не хоче миру, а натомість його останні максималістські вимоги рівносильні капітуляції України.

Зрештою, те, що це слід розглядати як війну Трампа, відображає сувору реальність. Це визначальний конфлікт його президентства та епохи після 11 вересня. Його результат визначає європейську безпеку та войовничість Китаю протягом наступного десятиліття.

Китай розуміє це і потребує перемоги Росії. Європа розуміє це і озброюється, щоб Росія не побачила можливості у слабкості блоку. Чи розуміє це Трамп і чи погодиться на незручні, різкі рішення з наслідками, що випливають з цього, ми дізнаємося наступного тижня», – написав Нік Патон Волш.

Нагадаємо, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.