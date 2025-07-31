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Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін не виступатиме сьогодні з «важливою» заявою
Путін не виступатиме із заявою
фото з відкритих джерел

Завтра до Росії має прибути Олександр Лукашенко, ймовірно, будуть заяви під час його зустрічі з Путіним

Сьогоднішнього звернення Володимира Путіна, яке російські ЗМІ називали «важливим», не буде, повідомляє «Главком».

Диктатор Росії лише зробив коротку заяву для преси після переговорів із представниками Лаосу. У ній не пролунало жодної згадки ані про Україну, ані про заяви президента США Дональда Трампа.

Завтра до Росії має прибути Олександр Лукашенко. Не виключено, що якісь коментарі пролунають під час його зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова повідомляли, що президент РФ готує важливе звернення. У медіа припускали, що воно стосуватиметься нових ультимативних заяв Дональда Трампа щодо Росії.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

До слова, президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня. Про це повідомили США в Раді Безпеки ООН, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», – заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради.

Теги: росія путін

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