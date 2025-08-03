Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні

Жорін розповів, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо»

Станом на зараз імовірною є пауза у війні, але не перемога

Україна здобуде перемогу у війні лише у разі повного зникнення Російської Федерації. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Фокусу» висловив заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін.

На його думку, говорити зараз про таке поняття, як перемога, зарано, адже немає для цього підстав. Імовірнішою є зупинка або пауза в конфлікті.

«Якщо ця пауза настане, то, безумовно, нам потрібно буде використати час на модернізацію армії, перехід на нові технології, розвиток військово-промислового комплексу і так далі. Паралельно з цим необхідно буде змінювати підхід до політичних рішень та кадрової політики. Зокрема, Верховній Раді слід оновитися, бо те, що зараз там відбувається, – це фактично цирк», – сказав військовий.

Він наголосив, що про справжню перемогу можна буде говорити «лише у разі повного зникнення Російської Федерації як політичного режиму».

«Лише в такому випадку можна буде сподіватися на довгостроковий мир, спокій і побудову нормального життя. У всіх інших варіантах буде лише пауза, і ця пауза буде не тільки для України, а й для інших країн, таких як Прибалтика», – зазначив Жорін.

На запитання, скільки може тривати ця пауза, він відповів, що «все залежить від світової ситуації».

«Адже, хоч нам це й не подобається, в цьому питанні багато залежить від позиції Росії, США, ЄС, Китаю. Тривалість цієї паузи багато в чому залежатиме від того, хто і з якою швидкістю буде відновлюватися або ж, навпаки, намагатиметься зруйнувати ці наміри», – пояснив підполковник.

Він додав, що українські бійці, які зараз воюють на фронті, хочуть додому, «проте наразі це неможливо».

Раніше Максим Жорін заявив, що рекрутинг та мобілізація мають бути інтегровані в єдину систему, лише тоді буде ефективність мобілізаційного процесу.

Також підполковник Максим Жорін наголосив, що головна ціль України у війні – знищення максимальної кількості ворогів, однак не ціною життя наших військових, а завдяки технологіям та зброї.