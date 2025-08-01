Головна Думки вголос Віктор Каспрук
search button user button menu button
Віктор Каспрук Політолог, політичний аналітик, журналіст-міжнародник

Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Запросіть президента Дональда Трампа до Києва
фото: AP

Напівдопомога Заходу загрожує майбутньому не тільки України, а й Сполучених Штатів і всього Європейського континенту

Після кожної ракетної атаки Російської Федерації постійно виникає думка, запросіть президента Сполучених Штатів до Києва. Нехай він колись пропустить свій відпочинок і гру в гольф у своїй столиці світу Мар-а-Лаго та нарешті побачить, що російський диктатор Путін робить з Києвом і всією Україною. Коли президент Трамп бачить кольорові картинки путінських звірств в Україні по телевізору, то для нього це лише абстракція, котра ніяк не може зворушити серце 47 президента Америки.

Не побачивши всього цього сам, він і далі продовжуватиме відсувати терміни своїх вимог Путіну, прикриваючи своє небажання знищити злочинний путінський режим відмовками, які відтерміновують справжню воєнну допомогу Українській державі.

Підштовхнути Дональда Трампа до відвідування України можна заявивши йому, що колишній президент Джо Байден таки наважився свого часу відвідати Київ. А йому слабо? Що він гірший за Байдена? Знаючи якими гіперболізованими є амбіції та самооцінка Трампа, лише подібне запрошення, оприлюднене через провідну американську пресу, може спрацювати.

Зігравши на тому, що невже він боязкіший і менш сміливий, аніж Джо Байден? Бо якщо ти постійно намагаєшся показати всьому світові, що ти геополітичний супермен, то чи не настав час показати це своїми діями?

Тільки так можливо якимсь чином спробувати подолати відстороненість президента Трампа від страшної та кривавої війни Росії в Україні.

Розпочати це можна з того, що вже зараз запросити делегацію американських конгресменів та сенаторів до української столиці, щоб вони на власні очі побачили чим виливається у підсумку для українців постійне затягування необхідної допомоги з боку Сполучених Штатів та об’єднаної Європи.

Це стало б сильним політичним поштовхом для тих, хто в Америці уповноважений приймати рішення, щодо Української держави. А вже після цього можна було б чекати на приїзд до Києва президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Підсумовуючи хотілося сказати: не можна ділити світ на держави, громадяни яких мають право на захист, а відповідно і на життя, та на тих, кому в такому праві, під різними приводами, постійно відмовляють. І цю ситуацію з Україною потрібно змінювати радикальним чином.

Рішення про допомогу Україні приймають ті, хто жодної хвилини, жодної години, жодного дня ніколи не перебували під ракетами та дронами російських терористів. Приїдьте сюди, щоб на власні очі побачити, що означає сучасний тероризм режиму Путіна, і чим він насправді виливається для українського народу.

Адже щодня виходить так, що лягаючи спати на цьому світі, ти маєш усі шанси прокинутися вже на іншому. Путін влаштував для українців постійну гру в гусарську рулетку. І це потрібно якнайшвидше припиняти. Напівдопомога Заходу загрожує майбутньому не тільки України, а й Сполучених Штатів і всього Європейського континенту.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін путінський режим росія Дональд Трамп Київ війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Озера Жандарка у Дарницькому районі Києва
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
Сьогодні, 11:33
З Максимом Казбаном, який загинув на Донеччині, прийшли попрощатися рідні, близькі, побратими та колеги
На Майдані відбулося прощання з командиром бригади «Лють» Максимом Казбаном
24 липня, 15:09
Тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном може бути продовжене ще на три місяці
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
17 липня, 08:37
Головна ціль нічної російської атаки – Київ та область
Зеленський повідомив, скільки ракет та БпЛА запустила РФ уночі по Україні
10 липня, 09:46
Нині водогін від річки Інгулець до Південного водосховища де-юре не введено в експлуатацію, але ним користуються мешканці Кривого Рогу
Золоті труби. Будівництво водогону до рідного міста Зеленського завершилося скандалом Війна і бізнес
9 липня, 11:15
Для створення системи Patriot для української армії необхідно відповідне замовлення, але виникає невизначеність щодо поставок перехоплювачів через перебої в постачаннях
Українцям чекати перші Patriot від Трампа? WSJ розкрила подробиці
9 липня, 03:57
Київ атакують безпілотники
У Києві працює ППО по ворожих цілях
4 липня, 22:38
Дрон-перехоплювач – нова зброя у протиповітряній обороні України
Дрони-перехоплювачі працюють в Україні: яка їхня ефективність та як можуть змінити війну
4 липня, 11:43
США зупиняють поставки озброєння: що саме не надходитиме Україні
Пентагон призупинив постачання деякого озброєння Україні: що у списку
2 липня, 09:05

Віктор Каспрук

Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
Чому Трампу варто приїхати у Київ вже зараз
Путін повністю зациклений на своїй ідеї фікс – знищенні української державності
Путін повністю зациклений на своїй ідеї фікс – знищенні української державності
Росія масово заселяє Донбас і Крим: що буде з переселенцями після деокупації?
Росія масово заселяє Донбас і Крим: що буде з переселенцями після деокупації?
Чи варто вірити в нового Трампа?
Чи варто вірити в нового Трампа?
Повітряний простір над Москвою мусить бути закритий
Повітряний простір над Москвою мусить бути закритий
Подільниця Путіна, яка відповідальна за війну в Україні
Подільниця Путіна, яка відповідальна за війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
12K
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua