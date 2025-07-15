Генсек НАТО розповів про неочікуване рішення Трампа щодо України

Трамп оголосив про нову угоду з НАТО щодо озброєння України та поставив Путіну ультиматум

Президент США Дональд Трамп ще минулого четверга проінформував НАТО про своє рішення суттєво збільшити військову підтримку України, заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

«Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп. Він сказав: «Гей, Марку, ми всерйоз хочемо наростити підтримку України в тому, що стосується зброї». Потім уже цього ранку я був у Білому домі, готуючись до зустрічі з ним», – повідомив Рютте.

За словами Рютте, американський лідер дуже «роздратований» своєю останньою телефонною розмовою з російським президентом Володимиром Путіним і заявив про необхідність зробити «наступний крок» у питанні санкцій проти Москви.

Генсек альянсу припустив, що торгові партнери Москви в Китаї, Індії та Бразилії після заяв Трампа захочуть зателефонувати російському лідерові із закликами до укладання мирної угоди для врегулювання війни в Україні.

«Це дійсно важливо, і це розумно сплановано президентом Трампом», – вважає Рютте.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають намір передати Україні нові системи озброєння на тлі триваючих атак Росії. Про це заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».