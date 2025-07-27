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Cтармер обговорить з Трампом закінчення війни в Україні – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Cтармер обговорить з Трампом закінчення війни в Україні – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Стармер має намір донести до Трампа ідеї щодо мирного врегулювання

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише The Sunday Telegraph, передає «Главком».

Зустріч запланована 28 липня в Шотландії, де Трамп перебуває з приватним візитом. За даними джерела, Стармер має намір донести до Трампа ідеї щодо мирного врегулювання та підтвердити продовження підтримки України.

Як повідомляв Reuters, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже вирушила до Шотландії для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Повідомляється, що США та Європа близькі до укладення торговельної угоди.

Нагадаємо, під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу».

Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: «Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи. Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання».

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі.

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Теги: Шотландія переговори США Дональд Трамп Кір Стармер

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