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Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів
23 липня відбувся третій раунд переговорів з Росією
фото: росЗМІ

Аби не витрачати час та кошти на поїздки у Стамбул, російська сторона пропонує переговори онлайн

Очільник російської делегації Володимир Мединський заговорив про економію грошей та часу, тож Росія запропонувала Україні новий формат переговорів. Про це він заявив на брифінгу після переговорів, передає «Главком».

Російська делегація запропонувала змінити формат переговорів. Мединський озвучив, що слід продовжувати перемовини, але вже у онлайн-форматі. Він зазначив, що у такому випадку вдасться зекономити час та гроші.

Російська сторона пропонує створити три робочі групи, які працюватимуть онлайн. Кожна з груп буде працювати над різними питаннями: гуманітарними, політичними та військовими.

За словами Мединського, українська сторона вирішила розглянути пропозицію щодо робочих груп.

Як вже повідомлялось, речник МЗС Георгій Тихий повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин у Стамбулі, що документи, якими сторони обмінялися на попередніх перемовинах «трохи некоректно називати меморандумами».

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Секретар РНБО Умєров також наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – каже він.

Зауважимо, у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі.

До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. За словами президента України, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню. За його словами, обміни полоненими отримали позитивну оцінку міжнародної спільноти, а технічні контакти між делегаціями тривають. Туреччина й надалі забезпечуватиме безпечне середовище для діалогу.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.

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Теги: Стамбул гроші переговори

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