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Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом
Джонсон наголосив, що Маску, Трампу і Республіканській партії необхідно усунути розбіжності до проміжних виборів
фото: reuters

Джонсон зазначив, що Маск припинив з ним спілкуватися

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розповів, що мільярдер Ілон Маск поміняв номер телефону після конфлікту з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmax.

За словами Джонсона, після цієї сварки Маск припинив із ним спілкуватися. «Я відправив йому довге текстове повідомлення, а потім його номер телефону змінився, тому що після сварки щось сталося – я зрозумів, що відправляю його кудись у порожнечу, і він так і не прочитав», – сказав він.

Спікер додав, що між ним і Маском наразі ведуться переговори через третіх осіб, щоб відновити контакт: «Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним особисто. Ми повинні виправити ситуацію».

За словами Джонсона, Маску, Трампу і Республіканській партії необхідно усунути розбіжності до проміжних виборів. «Чесно кажучи, я думаю, президент теж це розуміє, але між ними є напруга», – пояснив спікер.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів журналістам про конфлікт з Ілоном Маском, та натякнув на можливу його депортацію з країни. Коментуючи питання, Трамп зазначив, що Маск «може втратити набагато більше».

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Теги: Ілон Маск Майк Джонсон Дональд Трамп

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