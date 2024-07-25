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Вбивство Фаріон: з’явилося фото підозрюваного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вбивство Фаріон: з’явилося фото підозрюваного
Підозрюваний у вбивстві Фаріон виявився жителем Дніпра 2006 року народження
фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Правоохоронці затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон

У Дніпрі правоохоронці затримали ймовірного вбивцю мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Журналіст Андрій Цаплієнко показав фото затриманого хлопця.

Як зазначив Цаплієнко, підозрюваний 2006 року народження.

Зокрема, слідчі вважають, що замовлення вбивства було з Російської Федерації. За словами журналіста, це одна з головних версій.

Як повідомляють місцеві пабліки Дніпра, правоохоронці затримали підозрюваного на житловому мікрорайоні Парус. Очевидці кажуть, що ймовірного стрільця вивели з під'їзду та посадили до автомобіля.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Згодом стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

До слова, 22 липня мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

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Львів проводжає Ірину Фаріон
фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». 

Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.

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Теги: Ірина Фаріон Дніпро вбивство росія журналіст

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