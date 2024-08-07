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Вільнюс нагострив «зуби дракона» на кордоні з Росією та Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вільнюс нагострив «зуби дракона» на кордоні з Росією та Білоруссю
Лаурінас Касчюнас впевнений, що захист допоможе у разі атаки з боку Росії чи Білорусі
фото із відкритих джерел

Литва побудувала біля кордонів із РФ та Білоруссю протитанкові їжаки 

Литва закупила та направила на кордон з Росією та Білоруссю протитанкові їжаки та «зуби дракона». Про це сьогодні, 7 серпня, заявив міністр оборони країни Лаурінас Касчюнас, пише Delfi.

«У вітчизняних виробників за 4 млн євро закуплено кошти контрмобільності. Вони доставляються у 27 пунктів у районі кордону», – сказав він. За його словами, на 22 серпня намічено відкриття першої ділянки, де зберігатимуться оборонні засоби. Усього їх буде 27. При цьому в разі потреби загородження буде оперативно доставлено до місця встановлення.

Уряд країни на пріоритетні проєкти системи національної оборони додатково виділив 7 млн ​​євро. Як зазначає Міністерство оборони, ці кошти утворилися після отримання відсотків за коштами, що зберігаються міністерством та Агентством оборонних ресурсів на рахунках у комерційних банках.  Загалом Литва потребує 600 мільйонів євро, щоб протягом десятиліття купувати та встановлювати засоби контрмобільності. Більшість із цих коштів буде витрачено на міни.

Додаткові асигнування будуть виділені на реалізацію проєктів військової мобільності, створення військової та цивільної інфраструктури для солдатів-союзників та інших пріоритетних оборонних проєктів. Наприкінці червня, після того, як Кабінет міністрів виділив додаткові 136 млн. євро на прискорення закупівель важливого військового озброєння, оборонний бюджет країни перевищив планку в 3% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Також у Литві можуть розпочати виробляти міни. Про це заявив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас. За його словами, це питання вже обговорюється із представниками литовської промисловості.

«Ми висунули ідею, чи можна виготовити литовську міну. Можливо, максимально просту, але ефективну. Ми надіслали таке запрошення для обговорення з представниками галузі. Деякі компанії вже сигналізують, що можуть розпочати це робити», – заявив він на урядовій пресконференції. Міністр розповів, що на серпень заплановані зустрічі для обговорення перспектив виробництва.

Раніше уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства економіки та інновацій щодо надання німецькому гіганту оборонної промисловості Rheinmetall статусу проєкту, що забезпечує невідкладні потреби державної безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше офіційний Вільнюс підтвердив, що розпочалось будівництво фортифікаційних споруд вартістю 600 млн. євро. Країнам Балтії та Польщі на повну реалізацію проєкту знадобиться близько 10 років. У вересні у двох місцях розпочнуться фортифікаційні процеси, а наприкінці серпня буде відкрито перший парк, каже міністр національної оборони Лауринас Касчюнас. У парку зберігатимуть засоби контрмобільності та фортифікаційні засоби. 

Читайте також: Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Теги: Білорусь росія міністр бюджет будівництво Литва кордон озброєння

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