Підготовка українських пілотів: Данія анонсувала гарні новини

Більша частина фахівців вже повернулась до України й очікує на прийом перших винищувачів

Уже 50 українських фахівців вже пройшли навчання в Дані щодо обслуговування винищувачів F-16 та вже повернулись додому. Про це заявив командувач ВПС Данії Ян Дам передає TV2.

Як зазначається, що близько 100 українців мають пройти підготовку для виконання допоміжних завдань. Йдеться про механіків, фахівців з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

«Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50», – розповів Ян Дам.

Окрім того, Данія до кінця року підготує близько 20 українських пілотів. А втім, як розповів командувач ВПС країни - перша група пілотів ще не повністю підготовлена.

«Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими», – зауважив командувач ВПС Данії Ян Дам.

Раніше повідомлялося, що українські пілоти проходять навчання на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії.

Також прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що перші винищувачі F-16 з підготовленими українськими пілотами прибудуть до України до літа.

Також відомо, що українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.