Росіяни не можуть зупинити наступ ЗСУ в Курській області – Financial Times

Армія РФ не змогла відтіснити українські війська у Курській області, попри відправлення підкріплень

ЗСУ продовжують захоплювати території в Курській області

Збройні сили України продовжують просування вглиб території Росії, попри спроби російських військ відбити атаку. За даними Financial Times, українські війська просунулися на 30 км углиб Курської області та зайняли селище Суджа. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Українські солдати повідомляють про високий моральний дух та впевненість у своїх силах, попри підкріплення, яке Росія відправила в регіон.

«Ми йдемо глибше», – сказав український солдат Денис і додав, що ЗСУ мають перевагу, попри те, що Росія ввела підкріплення.

Інший солдат, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції «справді підняв нам настрій».

Ключові моменти:

Українські війська просунулися на 30 км углиб Курської області.

Зайнято селище Суджа неподалік російського кордону.

Російські війська не можуть відбити атаку, попри підкріплення.

Українські солдати мають високий моральний дух.

Міністерство оборони України поки не розголошує деталі операції.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.