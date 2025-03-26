Данія запроваджує обов'язкову військову службу для жінок

Данія прискорює плани щодо військової служби для жінок

Громадянки Данії, яким після 1 липня 2025 року виповниться 18 років, у 2026 році можуть бути призвані на військову службу, заявив міністр оборони країни Троєлс Лунд Поульсен. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Досі в країні обов'язкова служба в армії була лише для чоловіків. Причому практично термінову службу проходять в повному обсязі данці – в армії досить добровольців.

«З наступного року Данія почне призивати жінок до своїх військових, прискоривши заплановані реформи, щоб збільшити чисельність своїх збройних сил і допомогти протистояти зростаючим загрозам з боку Росії. Зараз жінки можуть приєднатися на добровільній основі, тоді як чоловіки повинні служити, якщо їх закликають за системою лотереї, розробленої для компенсації потенційної нестачі військових», – пише видання.

З серпня 2026 року термін військової служби у Данії зросте з чотирьох до одинадцяти місяців.

Данія стане другою країною ЄС, де є обов'язкова військова служба для жінок, зазначає dpa. Так, у Швеції жінки служать із 2017 року. У Норвегії, яка входить до НАТО, але не до ЄС, жінки також мають проходити військову службу.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен висловили готовність відправити свої війська в Україну, якщо буде потреба. Міністри висловили позицію данського уряду й отримали підтримку від багатьох партій у Фолькетингу (однопалатний парламент Королівства Данії).

До слова, виборці Данії, одного з найбільших військових донорів України, виступають за відправку в країну військового контингенту після закінчення війни.