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Данія запроваджує обов'язкову військову службу для жінок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Данія запроваджує обов'язкову військову службу для жінок
Данія змінює правила прийому до армії для жінок
фото із відкритих джерел

Данія прискорює плани щодо військової служби для жінок

Громадянки Данії, яким після 1 липня 2025 року виповниться 18 років, у 2026 році можуть бути призвані на військову службу, заявив міністр оборони країни Троєлс Лунд Поульсен. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Досі в країні обов'язкова служба в армії була лише для чоловіків. Причому практично термінову службу проходять в повному обсязі данці – в армії досить добровольців.

«З наступного року Данія почне призивати жінок до своїх військових, прискоривши заплановані реформи, щоб збільшити чисельність своїх збройних сил і допомогти протистояти зростаючим загрозам з боку Росії. Зараз жінки можуть приєднатися на добровільній основі, тоді як чоловіки повинні служити, якщо їх закликають за системою лотереї, розробленої для компенсації потенційної нестачі військових», – пише видання. 

З серпня 2026 року термін військової служби у Данії зросте з чотирьох до одинадцяти місяців.

Данія стане другою країною ЄС, де є обов'язкова військова служба для жінок, зазначає dpa. Так, у Швеції жінки служать із 2017 року. У Норвегії, яка входить до НАТО, але не до ЄС, жінки також мають проходити військову службу.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен висловили готовність відправити свої війська в Україну, якщо буде потреба. Міністри висловили позицію данського уряду й отримали підтримку від багатьох партій у Фолькетингу (однопалатний парламент Королівства Данії).

До слова, виборці Данії, одного з найбільших військових донорів України, виступають за відправку в країну військового контингенту після закінчення війни. 

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Теги: призов до армії Данія

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