Данія налаштована дати відсіч плану Трампа щодо Гренландії – Reuters

Данія витратить $2 млрд на збільшення військової присутності в Арктиці

Данія витратить 15 млрд крон (близько $2,1 млрд, – «Главком») на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Про це пише агентство Reuters.

Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження, заявив на пресконференції міністр оборони Троєлс Лунд Поульсен.

Після більш ніж десяти років різкого скорочення видатків на оборону, минулого року Данія виділила 190 млрд крон ($26 млрд) на свої збройні сили протягом 10 років, частина з яких буде спрямована на Арктику. Угода передбачає виділення частини цього бюджету для Арктичного регіону, зазначає агентство.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. У свою чергу прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, голова Військового комітету Євросоюзу генерал Роберт Брігер закликав розмістити війська у Гренландії, оскільки це відповідатиме вимогам глобальної безпеки.

Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську.