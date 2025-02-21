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Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови
Данія, країна з населенням 6 млн осіб, пожертвувала $7,55 млрд як військову допомогу відтоді, як на Україну було скоєно напад з боку Росії
фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому направленні солдатів

Виборці Данії, одного з найбільших військових донорів України, виступають за відправку в країну військового контингенту після закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними опитування Ritzau, 53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому направленні солдатів. Близько 15% виступили проти, а 32% не визначилися або не мали думки.

Більшість у 66% також заявили, що Україна має приєднатися до Європейського Союзу, а 68% заявили, що країна має стати частиною НАТО.

Данія, країна з населенням 6 млн осіб, пожертвувала $7,55 млрд як військову допомогу відтоді, як на Україну було скоєно напад з боку Росії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка також нарощує інвестиції у внутрішню оборону, заявила, що поки зарано обговорювати миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії. Вона провела переговори 21 лютого з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити підтримку цієї скандинавської країни.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що жодна країна, що межує з Росією, не повинна брати участь у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це польський міністр сказав в ефірі Polsat News.

На його думку, відправка військ в Україну для таких країн є небезпечною через ризик провокацій. «Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій», – сказав Косіняк-Камиш.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.

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Теги: міністр інвестиції Данія напад Україна переговори

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