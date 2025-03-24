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Трамп готовий діяти, попри критику Європи. Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп готовий діяти, попри критику Європи. Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії
Венс розповів про плани Трампа на Гренландію
скриншот з відео

Своєю чергою друга леді США, дружина Венса збирається відвідати Гренладію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив гучну заяву щодо Гренландії, звинувативши Данію в недбалому виконанні міжнародних зобов'язань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова Венса для Fox News.

За його словами, Копенгаген не демонструє належного рівня відповідальності як союзник, що викликає занепокоєння у Вашингтоні та змусить президента США Дональда Трампа діяти, попри «крики європейців».

«Данія, що контролює Гренландію, не виконує своїх обов’язків і не є хорошим союзником. Якщо це означає, що нам потрібно проявити більше територіальних інтересів у Гренландії, саме так і вчинить президент Трамп. Тому що його не хвилює, як європейці кричатимуть на нас», – сказав Венс.

Своєю чергою його дружина Уша, друга леді США збирається відвідати Гренладію, передає АР.

Повідомляється, що вона увійде до складу американської делегації, яка збирається «відвідати історичні місця, дізнатися про спадщину Гренландії та взяти участь у Avannaata Qimussersu, національних перегонах Гренландії на собачих упряжках»

Місцеві ЗМІ пишуть, що радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц також буде в складі делегації.

Нагадаємо, що у Гренландії відбулись масові протести проти заяв президента США Дональда Трампа, який висловлювався щодо придбання острова. 

Як зазначають у виданнях, протести пройшли під гаслами «Гренландія належить гренландському народові», «Ми не продаємося», «Янкі, ідіть додому» та «Ні значить ні». На мітинг у столиці Гренландії зібралось близько тисячі жителів, а загалом у місті проживає орієнтовно 19 тисяч людей.

До слова, Трамп заявив, що угода із Гренландією буде укладена. Журналісти запитали Трампа стосовно анексії найбільшого острова планети.

На що він відповів: «Я думаю, що це (анекласі - ред.) Гренландії відбудеться. Нам доведеться укласти угоду щодо острову». Він додав, що США збирається замовити 48 криголамів.

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Теги: анексія США Дональд Трамп Данія Гренландія Джей Ді Венс

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