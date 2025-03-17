Канада скасовує поїздки до США: те саме роблять ще дві країни Європи

Туристи із Канади, Данії та Німеччини відмовляються від польотів до США

Канадські мандрівники «проголосували доларом» та відмовилися від поїздок до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

«Жителі жодної іншої країни не їздять до Сполучених Штатів частіше, ніж канадці – 2024 року громадяни Канади здійснили 20,4 мільйона поїздок до сусідів. Канадські мандрівники до того ж витрачають утричі більше на відпочинок, ніж самі американці вдома», – йдеться у матеріалі.

Люди вважають за краще відпочивати вдома – така їхня відповідь на агресивну та образливу політику Дональда Трампа. Рух «Купуй канадське» набирає популярності, а провінції та території відзначають зростання інтересу з боку канадських туристів. Наприклад, бронювання готелів на суботні вечори в Беллінгемі, Вашингтон, скоротилося майже на 11% з 2 лютого по 1 березня. Бронювання в Ніагара-Фолс, штат Нью-Йорк, за той же період скоротилося на 8,1% згідно з даними аналітичної компанії CoStar.

«За даними Forward Keys, компанії з продажу авіаквитків, з 1 лютого кількість нових бронювань авіаквитків до США з Канади скоротилася одразу на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість щонайменше вісім канадських провінцій та територій повідомили, що останні місяці спостерігають підвищений інтерес з боку канадських туристів», – пишуть журналісти Vancouverok.

За оцінками Американської асоціації мандрівників, скорочення кількості канадських туристів на 10 відсотків може коштувати США $2,1 млрд у вигляді втраченої вигоди. І канадці – не єдині, хто відмовляється від поїздок до США. За даними Forward Keys, кількість бронювань з Данії та Німеччини скоротилася на 27% та 15% порівняно з минулим роком відповідно. Попит із Європи загалом знизився поки що незначно – на 1%.

Нагадаємо, багато канадців викреслили США зі звичного списку маршрутів. Якщо так продовжуватиметься, авіакомпанії Канади анулюють рейси, а турменджери можуть прогоріти.