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У Данії незабаром розпочнеться суд над росіянином, що приніс в аеропорт вибухівку

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Данії незабаром розпочнеться суд над росіянином, що приніс в аеропорт вибухівку
Інцидент з вибухівкою стався у квітні 2024 року
фото: DR

Через дії «біженця з Росії» аеропорт не працював кілька годин

Поліція Данії оголосила офіційне обвинувачення 38-річному громадянину Росії, який підірвав вибухівку біля аеропорту міста Біллунд. Суд у цій справі розпочнеться в березні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

Інцидент з вибухівкою стався у квітні 2024 року. Тоді росіянин приніс два кілограми вибухової речовини і використав її, аби підірвати банкомат о 4-й годині ранку.

Через декілька годин чоловік приніс ще кілограм вибухівки. Через такі дії робота аеропорту була заблокованою девʼять годин, це вплинуло на 10 тис. мандрівників.

Слідство зʼясувало, що росіянин використав для вибухівки трипероксид триацетону, який має неофіційну назву «мати Сатани» і є поширеною речовиною для саморобних вибухових пристроїв.

Наступного дня після інциденту підривник був взятий під варту. На судах, де розглядалось питання про запобіжний захід, він пояснював, що є біженцем з Росії.

Мотив підсудного досі публічно не розголошується.  

«Главком» повідомляв, що у січні цього року у німецькому Дрездені відбулась евакуація жителів із центру міста через знайдену бомбу часів Другої світової війни.

Також стало відомо, що у січні у передмісті ізраїльської столиці Тель-Авіва вибухнули три автобуси, причому вибухи сталися з інтервалом в декілька хвилин.

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Теги: Данія аеропорт вибухівка росіяни

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