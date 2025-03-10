«Сигнал Путіну і Вашингтону». Данія готова до відправки миротворців в Україну

Міністр оборони зауважив, що поки що реальних планів немає, конкретних рішень ще не ухвалювали, бо це залежить від розвитку подій

Раніше жителі Данії виступили за відправку в Україну військового контингенту після закінчення війни

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен висловили готовність відправити свої війська в Україну, якщо буде потреба. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DR.

Міністри висловили позицію данського уряду й отримали підтримку від багатьох партій у Фолькетингу (однопалатний парламент Королівства Данії).

«Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали і Путіну, і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: «Якщо справа дійде до моменту, коли для припинення вогню або досягнення мирної угоди потрібна європейська присутність, то Данія в принципі готова до цього», – заявив Люкке Расмуссен.

Міністр оборони зауважив, що поки що реальних планів немає, конкретних рішень ще не ухвалювали, бо це залежить від розвитку подій.

Голова оперативного штабу в командуванні оборони збройних сил Данії генерал-майор Майкл Гільдгаард на зустрічі з начальниками штабів кількох європейських країн, яка відбудеться завтра, 11 березня, планує оголосити про данську позицію стосовно розміщення військових в Україні.

Нагадаємо, виборці Данії, одного з найбільших військових донорів України, виступають за відправку в країну військового контингенту після закінчення війни.

За даними опитування Ritzau, 53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому направленні солдатів. Близько 15% виступили проти, а 32% не визначилися або не мали думки.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш переконаний, що жодна країна, що межує з Росією, не повинна брати участь у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це польський міністр сказав в ефірі Polsat News.

На його думку, відправка військ в Україну для таких країн є небезпечною через ризик провокацій. «Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій», – сказав Косіняк-Камиш.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.