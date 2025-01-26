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Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

$75 млн за одну ніч. Про одну спецоперацію СБУ в РФ

glavcom.ua
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Сили оборони підтвердили атаку на Рязанський НПЗ

Україні вкрай важливо зараз продемонструвати свої можливості, свою силу, в тому числі і новій команді у Білому Домі

Дональд Трамп всього за кілька днів, проведених у Білому Домі, зміг «навести шороху» у світовій політиці. Сотні аналітиків з усіх країн вже написали статті, де трактують нові заяви Трампа. Всі, так чи інакше, сходяться в одному: це буде новий світ, де сила буде грати важливу роль. Не випадково формула, яку у команді Трампа озвучували щодо україно-російської війни, звучить як «мир через силу».

І щоб бути в сильній позиції, Україні вкрай важливо зараз продемонструвати свої можливості, свою силу, в тому числі і новій команді у Білому Домі. Одним з таких факторів сили безумовно є дронові удари по території росії, інтенсивність яких нарощується з кожним місяцем. Наприклад, в ніч з 23-го на 24-те січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії.

Цей НПЗ – один з найбільших у РФ з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік. Там палали мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів!

Окрім того, дрони СБУ завітали на нафтоперекачувальну станцію «Рязань» та на рязанську ТЕЦ. Орієнтовні прямі фінансові збитки від проведеної атаки – понад 75 мільйонів доларів. Параліч системи нафтогонів росії – параліч нафтопереробки та нафтовидобутку, а це вже мільярдні збитки.

Такі удари, в тому числі дають можливість Україні в нових геополітичних умовах відстоювати свої інтереси з позиції сили та свідчать про суб’єктність нашої країни. Вже писав, що економічні санкції від Малюка – найбільш дієві з усіх, які вводились проти росії. Втрачати за ніч по 75 мільйонів доларів – такого економіка ворога просто не витримає.

Росіяни не могли не очікувати нових ударів по НПЗ. Адже останній час дрони навідуються на ці об’єкти ворога практично двічі на тиждень. Але тактика і стратегія, яку застосовують спецслужба, а також інтенсивність ударів, не дає можливості кремлю ефективно прикрити ППО свої об’єкти. Удари по НПЗ – це найболючіша точка росіян: адже 75 мільйонів – це тільки разові прямі втрати ворога. А через непрацюючі НПЗ порушується весь ланцюг поставок. Це додаткові багатомільйонні витрати. Всі ці гроші пішли б на війну в Україні. І кожна нова ніч обходиться ворогу все дорожче і дорожче.

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Джерело
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Теги: економіка санкції Дональд Трамп війна Україна росія США

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Тарас Загородній

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