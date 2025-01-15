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РФ атакувала енергетичні об'єкти в трьох областях України: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ атакувала енергетичні об'єкти в трьох областях України: подробиці
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що внаслідок російської атаки є ураження об’єктів
фото: pixabay.com (ілюстративне)

У ніч проти 15 січня РФ запустила по Україні 117 повітряних цілей

У ніч на 15 січня Росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Авіаційні втрати Росії у війні на 15 січня 2025 року
Авіаційні втрати Росії у війні на 15 січня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей РФ:

  • одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску – Бєлгородська обл.);
  • сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська обл.);
  • чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська обл.);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);
  • 74 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

За попередніми даними, підтверджено збиття 77 повітряних цілей.

Нагадаємо, що зранку 15 січня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Зокрема, є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Як повідомлялося, зранку 15 січня Росія атакувала Україну. На Прикарпатті ціллю ворога були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Теги: Львівщина Харківщина Івано-Франківщина війна Повітряні сили ЗСУ ЗСУ системи ППО росія росіяни російська ракета енергетика електроенергія

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