Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
Російські пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – провокація з боку України
фото з відкритих джерел

Путін фактично визнав, що азербайджанський літак збила російська протиповітряна оборона, але переклав провину на атаку українських дронів

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. Про це повідомляють у Кремлі.

Путін фактично визнав, що азербайджанський літак збила російська протиповітряна оборона, але переклав провину на атаку українських дронів.

За його словами, судно неодноразово намагалося зайти на посадку в Грозний, але в цей час, як стверджує Путін, столицю Чечні, а також сусідні міста Моздок та Владикавказ атакували українські дрони. Тож, як зазначає глава РФ, ППО відбивала ці напади.

У кремлі додали, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Там зазначають, що правоохоронці допитують цивільних та військових фахівців.

Також у Росії кажуть, що у Грозному перебувають двоє співробітників Генеральної прокуратури Азербайджану.

Нагадаємо, Путін уже говорив з Алієвим напередодні. Тоді він попросив вибачення через авіатрощу літака, але не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета. Ця розмова сталася на четвертий день після падіння літака.

Тим часом російське видання ASTRA звернуло увагу, що пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – це нібито провокація з боку України. Так, ведучий телеканалу «Россия 1» Дмитро Кисельов назвав трагедію «тероризмом України».

А заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький закликав Ільхама Алієва звернутися до Ради безпеки ООН, щоб «дати оцінку дії терористів на чолі з президентом України Володимиром Зеленським».

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Читайте також:

Теги: катастрофа авіакатастрофа путін літак россия ракета диктатор відео аеродром провокація російська ракета Казахстан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни при вогнях смолоскипів вони згадують усіх полеглих побратимів
День Мертвих: Третя штурмова бригада розповіла про свою унікальну традицію
Сьогодні, 17:59
Ворожі диверсійно-розвідувальні групи в Покровську наразі відсутні
РФ кидає усі наявні сили на прорив української оборони: яка ситуація в Покровську
26 грудня, 07:16
В столице РФ был ликвидирован российский генерал Игорь Кириллов
Взрыв в Москве. Ликвидирован генерал Игорь Кириллов
17 грудня, 08:31
Війна за війну. Як Росія маніпулює усім світом
Війна за війну. Як Росія маніпулює усім світом
13 грудня, 16:39
Звіт ISW щодо війни в Україні 13 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках – карти ISW
13 грудня, 04:36
Громадяни Росії, які просили притулок у Фінляндії через побоювання бути відправленими на війну, розпочали отримувати відмови в листопаді
Фінляндія відмовляє в наданні притулку росіянам, які втекли від мобілізації
12 грудня, 05:22
На бортах російських вертольотів є вбиті та поранені
Спецоперація в Керченській бухті: СБУ показала результати (відео)
9 грудня, 09:59
Валерій Герасимов обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США війну в Україні
Очільник Генштабу РФ неочікувано зідзвонився з топгенералом США Брауном: говорили про «Орєшнік»
5 грудня, 05:33
Росія готова вдесятеро збільшити кількість військ із КНДР
Росія готова вдесятеро збільшити кількість військ із КНДР. А що Сеул?
30 листопада, 09:45

Соціум

Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї
Літак врізався у стіну та спалахнув: у мережі з’явилося нове відео авіатрощі у Південній Кореї
На відомому курорті Єгипту акула напала на туристів
На відомому курорті Єгипту акула напала на туристів
Російський священник поїхав на війну як штурмовик
Російський священник поїхав на війну як штурмовик
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво – Bild
Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво – Bild
Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання
Після інавгурації невизнаного президента Грузії у столиці почалися сутички та затримання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 грудня: ситуація на фронті
63K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 грудня 2024
11K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували
11K
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
9318
Секретар міської ради Черкас втрапив у скандал через сумочку дружини

Новини

Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Вчора, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Вчора, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua