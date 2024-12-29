Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони

Російські пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – провокація з боку України

Путін фактично визнав, що азербайджанський літак збила російська протиповітряна оборона, але переклав провину на атаку українських дронів

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. Про це повідомляють у Кремлі.

Путін фактично визнав, що азербайджанський літак збила російська протиповітряна оборона, але переклав провину на атаку українських дронів.

За його словами, судно неодноразово намагалося зайти на посадку в Грозний, але в цей час, як стверджує Путін, столицю Чечні, а також сусідні міста Моздок та Владикавказ атакували українські дрони. Тож, як зазначає глава РФ, ППО відбивала ці напади.

У кремлі додали, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Там зазначають, що правоохоронці допитують цивільних та військових фахівців.

Також у Росії кажуть, що у Грозному перебувають двоє співробітників Генеральної прокуратури Азербайджану.

Нагадаємо, Путін уже говорив з Алієвим напередодні. Тоді він попросив вибачення через авіатрощу літака, але не сказав про те, що по борту могла вдарити російська ракета. Ця розмова сталася на четвертий день після падіння літака.

Тим часом російське видання ASTRA звернуло увагу, що пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – це нібито провокація з боку України. Так, ведучий телеканалу «Россия 1» Дмитро Кисельов назвав трагедію «тероризмом України».

А заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД та євразійської інтеграції Віктор Водолацький закликав Ільхама Алієва звернутися до Ради безпеки ООН, щоб «дати оцінку дії терористів на чолі з президентом України Володимиром Зеленським».

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».