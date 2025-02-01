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Україна повернула брата та сестру, які все життя прожили в окупації

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна повернула брата та сестру, які все життя прожили в окупації
Рятувальну місію організувала Українська мережа за права дитини
фото: Андрій Єрмак

Дітей виховувала бабуся, адже їхній батько загинув, а матір позбавили батьківських прав

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей, які все життя прожили в окупації. Рідне місто Інни та Антона росіяни захопили ще у 2014 році. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, дітей виховувала бабуся, адже їхній батько загинув, а матір позбавили батьківських прав.

«Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше. Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько. Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні», – написав Єрмак.

Він також зазначив, що рятувальну місію організувала Українська мережа за права дитини.

Нагадаємо, з тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків. 

Нагадаємо, ще п’ятеро українських дітей повернулися з Росії і тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Окрім того, Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей. Це дівчата віком 6 та 14 років. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Також з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей.

Раніше Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Теги: Україна батько росіяни місто росія Андрій Єрмак війна діти окупація

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