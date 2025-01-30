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Нафтопереробний завод у Ростовській області призупинив роботу після уражень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нафтопереробний завод у Ростовській області призупинив роботу після уражень
Новошахтинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом у Ростовській області
фото з відкритих джерел

Завод зупинив роботу через пошкодження обладнання

У Ростовській області Новошахтинський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як зазначив Коваленко, у 2024 році завод переробив щонайменше 3 млн тонн нафти.

«Хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджено обладнання», – каже він.

Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області.

Як повідомлялося, Волгоградський нафтопереробний завод зупинив установку гідроочищення дизельного пального. Раніше там спалахнула пожежа.

До слова, у ніч проти 30 січня Брянську область РФ атакували БпЛА. Їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області – останній пункт прокачування перед кордоном з Україною. «Дружба» відіграє ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ і транзиту в Європу. Через станцію проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік.

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Теги: завод нафта росія Центр протидії дезінформації

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