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Демократи та республіканці ігнорують одну проблему США перед виборами – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Демократи та республіканці ігнорують одну проблему США перед виборами – WSJ
США мають великі негаразди із держборгом
фото із відкритих джерел

Стало відомо, яку проблему ігнорують обидві партії США

Республіканська та Демократична партії США погодилися ігнорувати проблему величезного державного боргу та гігантського бюджетного дефіциту Сполучених Штатів. Про це написав редактор газети Wall Street Journal Джеймс Фріман. За його словами, розмір держборгу Вашингтона досяг рівня Другої світової війни за відсутності надзвичайного стану в країні.

Редактор припустив, що незалежно від того, хто стане переможцем на майбутніх виборах, йому доведеться витрачати набагато менше, ніж було обіцяно під час передвиборчої кампанії. Фріман підкреслив, що США не можуть собі дозволити стати Аргентиною. Однак йому довелося визнати, що за такого держборгу американцям знадобиться «не тільки надія, а й молитва».

За даними Міжнародного валютного фонду, рівень державного боргу США до кінця 2024 досягне 121% американського ВВП. За час правління Джо Байдена він виріс на $28 трлн., а до 2029 року підніметься до позначки 131,7% ВВП.

До слова, eкономіка США вступила до нового суперциклу, про що свідчать результати фінансової політики однієї із найбільших економік світу. Як пишуть журналісти, попередній суперцикл розпочався, коли Федеральна резервна система (ФРС) знизила ключову ставку до 0% у 2008 році, що викликало потрясіння у всьому світі. Тоді різко впала прибутковість казначейських облігацій США, а інвестори зіштовхнулися із серйозними ризиками.

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Теги: борг США економіка партії вибори у США

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