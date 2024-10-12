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Трамп вимагає додатковий захист для себе: реакція Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп вимагає додатковий захист для себе: реакція Байдена
Байден пообіцяв надати охорону Трампу на рівні президента США
фото з відкритих джерел

Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії через загрозу від Ірану

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп отримає охорону на рівні президентської. Про це заявив американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії.

«Послухайте, я сказав департаменту дати йому все, що йому потрібно. Як ніби він був би чинним президентом. Дати все, що йому потрібно. Якщо це вписується в цю категорію, то гаразд», – заявив Байден під час спілкування із журналістами.

При цьому американський президент уточнив, що це відбудеться за умови, якщо Трамп «не попросить F-15».

Нагадаємо, кандидат у президента США Дональд Трамп запросив посилені заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії через загрозу від Ірану. Йдеться про військові літаки, балістичне скло на мітингах і додаткову охорону.

Зазначається, що такі прохання були зазначені в електронних листах, які отримали журналісти видання The Washington Post. Зокрема, пропонувалося встановити обмеження на польоти над його резиденціями та місцями проведення мітингів. Також використовувати балістичне скло в семи штатах, де проводиться кампанія.

Раніше у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли експрезидент грав у гольф у неділю вдень.

Зазначимо, що подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

До слова, кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця республіканців Дональда Трампа серед потенційних виборців на 4%.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден вибори у США США Іран

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