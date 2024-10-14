«Фашизм і війна приходять із Заходу, а свобода і мир – зі Сходу», – заявив євродепутат

Депутат Європарламенту від Словаччини Любош Блаха відвідав Москву, аби «подякувати за звільнення від фашизму», а також «перепросити за русофобію на Заході». Він опублікував відео, де гуляє по Красній площі та згадує про «слов’янське братерство», повідомляє Politico.

«Росія все ще красива, все ще мудра і все ще передова. Давайте, будь ласка, припинимо ненависть до Росії. Я приїхав до Москви як друг Росії, тому що не можу більше дивитися на те, як зростає русофобія на Заході», – заявив депутат.

Блаха додав, що віддасть шану радянському воєначальнику Георгію Жукову біля його пам'ятника та заявив про «неймовірну жертву» росіян під час Другої світової. За його словами, йому «прикро» за «воєнні, ненависні та буквально фашистські резолюції», які Європарламент прийняв через російську агресію.

«Фашизм і війна приходять із Заходу, а свобода і мир – зі Сходу», – заявив євродепутат.

Як відомо, Блаха є депутатом від правлячої партії Smer премʼєра Роберта Фіцо. Його обрали до Європарламенту у червні. Він відкидає військову допомогу Україні та санкції проти Росії.

Журналісти зазначають, що поїздка та слова депутата викликали критику у Європарламенті, зокрема з боку його віцепрезидента Мартіна Хойсіка з опозиційної партії «Прогресивна Словаччина».

До слова, у листопаді 2023 депутати від Християнсько-демократичного союзу Словаччини (KDH) зібрали 30 підписів депутатів парламенту для початку процедури імпічменту віце-спікера Любоша Блахи.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на 80-річчя закінчення Другої світової війни та виступив проти членства України в НАТО.

Також Фіцо висловив намір відновити економічні та стандартні відносини з Росією після завершення війни в Україні. Під час пресконференції Фіцо наголосив, що якщо війна закінчиться під час мандату його уряду (2023-2027 роки), він докладе зусиль для відновлення співпраці з Москвою.