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Опозиція суттєво випереджає проросійську партію у Грузії – соцопитування

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Опозиція суттєво випереджає проросійську партію у Грузії – соцопитування
У Грузії пройдуть парламентські вибори
фото з відкритих джерел

Якщо б вибори до уряду Грузії відбулись сьогодні, то проросійська партія отримала б лише третину голосів

Грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більше половини голосів на майбутніх парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це пише «Ехо Кавказу».

Згідно з результатами соціологічного опитування, партія «Грузинська мрія» отримала б 34% голосів виборців, якби вибори відбулися сьогодні.

Водночас результати опозиційних партій виглядають наступним чином:

  • проєвропейський блок «Єдність», до якого входить «Національний рух» під керівництвом експрезидента Міхеїла Саакашвілі, набрав би 18%;
  • «Коаліція за зміни» отримала б 14%;
  • «Гахарія – за Грузію» – 11%;
  • блок «Сильна Грузія» здобув би 10%.

Загалом опозиційні партії сукупно мають 53% голосів. Усі згадані політичні сили долають 5-відсотковий прохідний бар'єр.

Варто зазначити, що парламентські вибори у Грузії призначені на 26 жовтня.

Нагадаємо, що «Грузинська мрія» потрапила в скандал через свою передвиборчу кампанію.

Партія розмістила по всій країні банери, на яких порівнювала кадри руйнувань від російського вторгнення в Україну з мирним життям у Грузії.

Міністерство закордонних справ України різко засудило таку рекламу.

До слова, чеський журналіст Рей Бейслі розповів, що йому відмовили у в'їзді до Грузії. У документі, опублікованому журналістом, зазначено традиційне для таких випадків обґрунтування – «інші причини». Про це повідомляє «Эхо Кавказа». 

Нагадаємо, у неділю, 20 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського. Її слова пролунали на мітингу у Тбілісі «Грузія обирає ЄС».

 

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Теги: коаліція вибори партії Грузія скандал журналіст Саломе Зурабішвілі

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