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Україна обговорює територіальні поступки. МЗС спростували інформацію Financial Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна обговорює територіальні поступки. МЗС спростували інформацію Financial Times
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував інформації про міністра закордонних справ Андрія Сибігу
фото: МЗС

Георгій Тихий: Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України

Речник МЗС Георгій Тихий спростував інформацію Financial Times про Андрія Сибігу. У матеріалі йшлося, що міністр закордонних справ на приватних зустрічах на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку обговорював територіальні компроміси задля досягнення миру.

«Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться у заяві.

Тихий додав, що формула миру – це «єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру».

«Принцип «Нічого про Україну без України» має неухильно дотримуватися. На цьому міністр наголошував усім своїм співрозмовникам. Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів», – зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості дотримання Україною як двосторонніх, так і міжнародних зобов'язань щодо захисту прав угорської національної спільноти. 

Також сьогодні, 1 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Польщі.

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Теги: Україна МЗС Андрій Сибіга війна росія США

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