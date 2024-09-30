Чому провідні американські інвестори побоюються Трампа та Гарріс – аналіз Reuters

Багато керівників з Уолл-стріт стурбовані політикою Трампа, але не менш насторожено ставляться і до Гарріс

Багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви. Про це пише Reuters, поговоривши з двома десятками інвесторів.

Деякі великі бізнесмени, такі як Джордж Сорос, Білл Екман та Джон Полсон вже визначилися зі своїм фаворитом, але решта все ще зважує економічні програми політиків. На їхню думку, незважаючи на успішний досвід реалізації політики, яка сприяла Волл-стріт, республіканець Трамп може стати загрозою економічної та політичної стабільності. Як і під час першого президентського терміну, він обіцяє скоротити податки та нормативні акти. Але більшість менеджерів вважають, що ці вигоди зведуть до нуля через заплановані їм імпортні мита, які можуть спровокувати інфляцію, тоді як зниження податків може збільшити дефіцит бюджету США.

З іншого боку, демократка Гарріс поки що для них незрозумілий гравець, вона також ризикує стати «надто лівою» і може продовжити жорстку політику нинішнього президента Джо Байдена щодо найбільших корпорацій. Вона поки що мало зачіпала у своїх виступах фінансову політику, але вже пообіцяла дотримуватися жорсткої позиції щодо банків та боротися зі прихованими банківськими зборами. Програма Гарріс передбачає підвищення податків для великих компаній, що позначиться на їхніх доходах, але дозволить скоротити прогнозований дефіцит бюджету.

Багато корпорацій, пише Reuters, віддали би перевагу обранню Гарріс президентом і встановлення контролю республіканців над Сенатом (зараз там домінують демократи). Фінансисти очікують, що така конфігурація не дозволила б демократам підвищити податки та змусила Гарріс обрати поміркованих кандидатів на керівні посади.

Співробітники багатьох найбільших технологічних корпорацій США набагато частіше підтримують Гарріс, ніж Трампа, зазначає видання посилаючись на результати дослідження OpenSecrets, в якому підрахували обсяги пожертв виборчим кампаніям обох кандидатів.

«Більшість очікує, що Трамп продовжить з того місця, на якому зупинився, що, безумовно, є більш популістським, протекціоністським та агресивно дерегулюючим», – розповів Reuters Брюс Мелман, партнер двопартійної лобістської фірми Mehlman Consulting. За його словами, фінансисти прагнуть зрозуміти, «хто така Гарріс і у що вона вірить».

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп на черговому передвиборчому мітингу розповів про свої плани в економіці, пообіцявши у разі перемоги відродження промисловості в США. Домогтися цього відродження Трамп обіцяє шляхом запровадження великих тарифів на імпорт та податкових пільг для американських компаній, які переведуть виробництво з-за кордону на батьківщину.