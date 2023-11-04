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Микола Княжицький Народний депутат України

Путін виправдовує Орду. Що чекає на Росію

glavcom.ua
Путін обʼєднує авторитарні режими у боротьбі з демократіями уже торгуючи власним суверенітетом
фото з відкритих джерел

Кожен, хто обстоює тему «русскоязичного населения» – поплічник Путіна

Путін в Росії зустрівся з представниками їхньої Громадської палати. Ось фрагмент зустрічі, як її подає російська газета Комерсант:

Згадаймо те, що відбувалося в часи, скажімо, Олександра Невського, – тим часом запросто запропонував Путін. – Чому? Тому що ординці поводилися нахабно, жорстоко, але вони не торкалися головного – нашої мови, традицій, культури, на що претендували західні завойовники! І це найголовніше, бо якщо руйнується культура, і традиції, і історія народу, то народ поступово починає зникати як етнос, розчинятися, як сніг пізньої весни...

Та що таке? Звідки у вступному слові ця поетичність? Це все тому, що без папірця...

– Чому ми так шануємо Олександра Невського як святого? – вів далі Володимир Путін. – Саме за цей вибір! Він думав про те, щоб зберегти російський народ, а потім і всі народи, які мешкають на території нашої величезної країни!

Мабуть, і про Україну були його думки. Може, чогось просто тоді не додумав, не встиг. Але тепер є кому:

Багато в чому те саме відбувається і сьогодні, коли ми говоримо про те, що ми захищаємо свої моральні (російською він сказав «морально-нравственные») цінності, свою історію, свою культуру, свою мову, в тому числі й допомагаючи це зробити нашим братам і сестрам на Донбасі та в Новоросії, – розповів путін.

Путін виправдовує Орду. Насправді себе виправдовує, сам їздить у Китай за ярликом на правління. І обʼєднує авторитарні режими у боротьбі з демократіями уже торгуючи власним суверенітетом. Але всюди підкреслює: воює за мову.

Тому для мене зараз кожен, хто обстоює тему «русскоязичного населения» – поплічник Путіна.

Як і кожен, хто не дозволяє заборонити російську церкву.

Ми у комітеті почали працювати над поправками до урядового проєкту про заборону РПЦ. Хочемо зробити його дієвим. Непросто. Проблема в тому, що представники більшості стверджують, ніби то не лише РПЦ в Москві підтримує Путіна, а й протестанти, іудеї і мусульмани. Це правда. У цій статті з Комерсанта теж про них пишуть. Але російські іудеї і мусульмани не є там державними церквами і під командуванням Путіна не дають команди своїм українським єдиновірцям. Так що попереду ще боротьба.

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Джерело
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Теги: культура путін Китай історія росія

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Микола Княжицький

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