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Росія купляє зброю з США та Європи, попри війну в Україні – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія купляє зброю з США та Європи, попри війну в Україні – розслідування
Журналісти зазначають, частина придбаного західного озброєння використовується російськими окупантами в Україні
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабної війни в Україні до Росії було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї

Російські торгові компанії залишили можливість закуповувати в Європі та США вогнепальну зброю та боєприпаси, зʼясували розслідувачі з німецького проєкту Correctiv. Вони відзначають, що це відбувається попри санкції, які західні країни з 2014 року запроваджували проти Росії.

Журналісти підрахували, що з початку повномасштабної війни в Україні до Росії було імпортовано майже 7300 одиниць вогнепальної зброї, включно з понад сотнею снайперських гвинтівок, а також майже вісім мільйонів патронів від американських та європейських виробників.

Журналісти зазначають, частина придбаного західного озброєння використовується російськими окупантами в Україні. Йдеться, наприклад, про пістолети Glock, автоматичні гвинтівки AR-15, карабіни Blaser R8.

Пістолет Glock і гвинтівку AR-15 бачили у колишнього віцепремʼєра Росії Дмитра Рогозіна, коли він приїжджав в окуповану Донецьку область, а зброя від Desert Tech мали бойовики угруповання «ПВК Вагнера», які воювали під Бахмутом. Крім того, у жовтні на московській збройовій виставці OROLEXPO-2023 демонструвалася продукція німецької компанії Blaser, американської Barrett Firearms та чеської Ceska Zbrojovka.

За словами розслідувачів, зброя потрапляла до Росії не безпосередньо від західних виробників і, вочевидь, постачалася через посередників у третіх країнах. Наприклад, після початку повномасштабної війни в Україні помітно зросли постачання мисливської та спортивної зброї з Німеччини до ОАЕ, Хорватії, Угорщини, Казахстану, Північної Македонії, Польщі та Узбекистану.

Нагадаємо, зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. З 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що у російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії.

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Теги: зброя росія торгівля війна санкції

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