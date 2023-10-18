Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства

Законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей

Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Міністерство юстиції також готове підтримати законопроєкт і готує до нього правки до другого читання. Про це заявила народна депутатка Інна Совсун.

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Так, у відповіді міністра оборони Рустема Умєрова зазначається, що законопроєкт про реєстровані партнерства підтримують у цілому. А втім, пункт про те, що заяву військового про партнерство можуть зареєструвати без його/її фактичної присутності, поки боєць виконує свої обов'язки, пропонують застосовувати лише під час воєнного стану.

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фото: Facebook/Інна Совсун

У відповіді Мін'юсту законопроєкт оцінюють як «перший прогресивний крок до конструктивного діалогу із суспільством, що спрямований на створення правового механізму захисту прав людини та її основоположних свобод».

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Мін'юст знайшов у законопроєкті недоліки «у частині відсутності належної юридичної визначеності», але це не завадить депутатам голосувати за нього. Якщо законопроєкт підтримають у першому читанні, Міністерство юстиції готове надати свої пропозиції щодо правок до другого читання.

Якщо ж законопроєкт у першому читанні відхилять, Мін'юст буде подавати на розгляд уряду альтернативний законопроєкт.

«Тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні й дати можливість Мін'юсту внести свої правки у другому. Адже досі негативні висновки цих міністерств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті», – пише Совсун.

Нагадаємо, законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

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Після реєстрації партнери можуть набувати статусу близьких родичів, а саме: члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і, чи ведуть спільно домашнє господарство.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює.

До слова, папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари.