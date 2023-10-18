Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства
Міноборони підтримує в цілому законопроєкт про реєстровані партнерства
фото: Facebook/Інна Совсун

Законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей

Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Міністерство юстиції також готове підтримати законопроєкт і готує до нього правки до другого читання. Про це заявила народна депутатка Інна Совсун.

Так, у відповіді міністра оборони Рустема Умєрова зазначається, що законопроєкт про реєстровані партнерства підтримують у цілому. А втім, пункт про те, що заяву військового про партнерство можуть зареєструвати без його/її фактичної присутності, поки боєць виконує свої обов'язки, пропонують застосовувати лише під час воєнного стану.

4 фото
На весь екран
фото: Facebook/Інна Совсун

У відповіді Мін'юсту законопроєкт оцінюють як «перший прогресивний крок до конструктивного діалогу із суспільством, що спрямований на створення правового механізму захисту прав людини та її основоположних свобод».

Мін'юст знайшов у законопроєкті недоліки «у частині відсутності належної юридичної визначеності», але це не завадить депутатам голосувати за нього. Якщо законопроєкт підтримають у першому читанні, Міністерство юстиції готове надати свої пропозиції щодо правок до другого читання.

Якщо ж законопроєкт у першому читанні відхилять, Мін'юст буде подавати на розгляд уряду альтернативний законопроєкт.

«Тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні й дати можливість Мін'юсту внести свої правки у другому. Адже досі негативні висновки цих міністерств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті», – пише Совсун.

Нагадаємо, законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Після реєстрації партнери можуть набувати статусу близьких родичів, а саме: члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і, чи ведуть спільно домашнє господарство.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює.

До слова, папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари.

Читайте також:

Теги: одностатеві шлюби Міноборони ЛГБТ Міністерство юстиції Інна Совсун

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірменія закликала ООН направити миротворців у Нагірний Карабах
Вірменія закликала ООН направити миротворців у Нагірний Карабах
22 вересня, 04:46
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
Міністр Умєров прокоментував ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ
26 вересня, 19:57
Країни НАТО озброюються сучасними винищувачами
НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
29 вересня, 18:36
Рустем Умєров провів телефонний дзвінок з Людивін Дедондер
Постачання Україні F-16: Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії
11 жовтня, 00:20
Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ
11 жовтня, 22:20
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
«Це лише початок»: Нетаньягу прокоментував бомбардування Гази
14 жовтня, 05:11
Туреччина назвала чотири кроки для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту
Туреччина назвала чотири кроки для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту
15 жовтня, 23:20
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
16 жовтня, 06:42
Нетаньяху відвідав поселення Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю
Нетаньяху відвідав військових на півдні Ізраїлю і заявив про початок «наступного етапу» війни
14 жовтня, 21:38

Політика

Україна більше не визнаватиме молдовську мову
Україна більше не визнаватиме молдовську мову
Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства
Міноборони та Мін'юст підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства
Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили
Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили
Посол спростував інформацію про відмову Зеленському у візиті до Ізраїлю
Посол спростував інформацію про відмову Зеленському у візиті до Ізраїлю
Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)
Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя (відео)
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
21K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
14K
Байден сплутав всі карти Китаю
13K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
9493
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7621
Україна та переговори. Маємо проблему

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту