Держдеп повідомив, чи будуть зустрічі з представниками Росії на саміті в США

США запросили Росію на саміт АТЕС у 2023 році

Саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада в американському Сан-Франциско

У рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що проходить у Сан-Франциско, пмериканська сторона не планувала жодних зустрічей із російською делегацією. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер Джерело.

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«Мені невідомо про жодні заплановані зустрічі між нами та російським урядом в рамках АТЕС», – зазначив він.

Саміт АТЕС проходитиме цього тижня в американському Сан-Франциско. РФ на ньому представлятиме делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром. До відома, президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. За словами американського лідера, його метою під час переговорів з главою КНР є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

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Зазначається, що саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада.