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Держдеп повідомив, чи будуть зустрічі з представниками Росії на саміті в США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп повідомив, чи будуть зустрічі з представниками Росії на саміті в США
США запросили Росію на саміт АТЕС у 2023 році
фото з відкритих джерел

Саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада в американському Сан-Франциско

У рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що проходить у Сан-Франциско, пмериканська сторона не планувала жодних зустрічей із російською делегацією. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер Джерело.

«Мені невідомо про жодні заплановані зустрічі між нами та російським урядом в рамках АТЕС», – зазначив він.

Саміт АТЕС проходитиме цього тижня в американському Сан-Франциско. РФ на ньому представлятиме делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром. До відома, президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. За словами американського лідера, його метою під час переговорів з главою КНР є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

Зазначається, що саміт АТЕС триватиме з 15 до 17 листопада. Зустріч лідерів США та Китаю на полях саміту запланована на 15 листопада.

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Теги: саміт президент Сі Цзіньпін США росія

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