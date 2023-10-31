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США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
фото з відкритих джерел

Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або «кілька місяців»

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати до дев'яти місяців.
Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер під час відеобрифінгу.

За його словами, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від п'яти до дев'яти місяців. Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.

Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або «кілька місяців».

Раніше повідомлялося, що літаки F-16 для української армії прибудуть до Румунії через два тижні. Також Нідерланди нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки альтернативного морського коридору для експорту зерна.

Також повідомлялося, що 25 жовтня українські пілоти в США почали підготовку на F-16.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Нідерланди передадуть більшість своїх винищувачів Україні.

Теги: винищувач США літак

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